Предновогодний печной рейд в селе Подчерье

24.12.2017   МЧС
В Коми инспекторы надзорной деятельности МЧС вместе с пожарными  объяснили сельчанам, как безопасно использовать печное отопление

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