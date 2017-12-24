Добрый Новый год пришел в гости к воспитанникам Сыктывкарского специализированного «Дома ребёнка»

24.12.2017   МЧС
Сотрудники Главного управления МЧС России по Коми приняли участие в акции, объявленной Главой Республики Коми

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