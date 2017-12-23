В Москве состоялся торжественный вечер, посвященный празднованию Дня спасателя Российской Федерации

23.12.2017   МЧС
На праздничном концерте, проходившем в Государственном Кремлевском дворце, побывала большая делегация сотрудников МЧС из Республики Коми

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