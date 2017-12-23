Дети сотрудников МЧС России по Коми побывали в стране новогодних чудес

23.12.2017   МЧС
В Республиканском центре дополнительного образования состоялся утренник и праздничное представление под названием «В гостях у сказки»

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien