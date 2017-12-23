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Дети сотрудников МЧС России по Коми побывали в стране новогодних чудес
23.12.2017
МЧС
В Республиканском центре дополнительного образования состоялся утренник и праздничное представление под названием «В гостях у сказки»
МЧС
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