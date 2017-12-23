Полняется кадетское братство Республики Коми

23.12.2017   МЧС
Учащиеся средней общеобразовательной школы села Зеленец Сыктывдинского района Коми, обучающиеся в кадетском классе, приняли присягу

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