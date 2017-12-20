В Сыктывкаре состоялось заседание Комиссии Правительства Республики Коми по ЧСиОПБ

20.12.2017   МЧС
Комиссия рассмотрела ряд вопросов по обеспечению безопасности, особенно актуальных в преддверии новогодних и рождественских праздников

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