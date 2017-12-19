Состоялось заседание коллегии Главного управления МЧС России по Коми

19.12.2017   МЧС
Руководство подразделений МЧС России в республике подвело итоги года уходящего, наметило приоритетные направления деятельности на 2018 год

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