Пожарные добровольцы Коми подвели итоги деятельности за 2017 год

15.12.2017   МЧС
В заседании Совета республиканского отделения ВДПО принял участие начальник Главного управления МЧС России по Коми Александр Князев   

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