«Нарушений не выявлено. Театр к новогодним праздникам готов!»

14.12.2017   МЧС
В Сыктывкаре в рамках операции «Безопасный Новый год» сотрудники госпожнадзора проверили соблюдение противопожарного режима в Академическом театре драмы им. Виктора Савина

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien