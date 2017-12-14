«Нарушений не выявлено. Театр к новогодним праздникам готов!»

В Сыктывкаре в рамках операции «Безопасный Новый год» сотрудники госпожнадзора проверили соблюдение противопожарного режима в Академическом театре драмы им. Виктора Савина