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Пока лед не стал надежней, дети, будьте осторожней!
14.12.2017
МЧС
Инспекторы ГИМС провели профилактические занятия по правилам безопасного поведения на льду в школе и в детском саду деревни Койдин Койгородского района
МЧС
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