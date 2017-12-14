Пока лед не стал надежней, дети, будьте осторожней!

14.12.2017   МЧС
Инспекторы ГИМС провели профилактические занятия по правилам безопасного поведения на льду в школе и в детском саду деревни Койдин Койгородского  района

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien