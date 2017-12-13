Для жителей Коми открываем на ленте новостей рубрику «БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД»

13.12.2017   МЧС
Новогодние торжества – это салюты и фейерверки! Поэтому первый материал рубрики будет посвящен выбору безопасных пиротехнических изделий

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien