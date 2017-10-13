С заботой о ветеранах

13.10.2017   МЧС
В рамках Месячника гражданской обороны, сотрудники МЧС России по Республике Коми посетили ветерана Великой Отечественной войны Григория Кирилловича Валейского

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