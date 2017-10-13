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В столице Коми состоялись веселые старты по гражданской обороне
13.10.2017
МЧС
Спортивная эстафета, организованная в рамках месячника ГО на центральном республиканском стадионе, прошли под лозунгом «Будь готов к гражданской обороне!»
МЧС
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