В сентябре инспекторы ГИМС МЧС России по Коми выявили 131 правонарушение на водных объектах

12.10.2017   МЧС
Наиболее недисциплинированными оказались судоводители Ижемского района, там было выявлено 30 правонарушений

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