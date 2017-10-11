Будь готов к гражданской обороне!

11.10.2017   МЧС
Сотрудники Главного управления МЧС России по Коми познакомили студентов Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина с гражданской обороной России

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien