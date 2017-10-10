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Инспекторы Усть-Цилемского участка Центра ГИМС МЧС России по Коми организовали очередное патрулирование по реке Печора
10.10.2017
МЧС
Маршрут патрулирования пролегал от районного центра – села Усть-Цильма до села Ермица
МЧС
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