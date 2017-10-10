Инспекторы Усть-Цилемского участка Центра ГИМС МЧС России по Коми организовали очередное патрулирование по реке Печора

10.10.2017   МЧС
Маршрут патрулирования пролегал от районного центра – села Усть-Цильма до села Ермица

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien