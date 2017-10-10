Веселое занятие по гражданской обороне для сыктывкарских школьников

10.10.2017   МЧС
Опытные эксперты испытательной пожарной лаборатории вместе с пожарными добровольцами в рамках Месячника ГО проводят в Сыктывкаре познавательные встречи с детворой

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien