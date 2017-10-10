За верность делу ГО!

10.10.2017   МЧС
В Главном управлении МЧС России по Республике Коми состоялось торжественное вручение наград ветеранам Гражданской обороны

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