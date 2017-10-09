Заслуженная награда достойному человеку

09.10.2017   МЧС
Летом этого года сыктывкарец Евгений Мартынов спас двух тонущих человек в местечке Алешино столицы республики

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