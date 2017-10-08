Эвакуация – важнейшая задача ГО!

08.10.2017   МЧС
В Троицко-Печорске Республики Коми, в рамках Месячника гражданской обороны, прошли занятия по эвакуации в учреждениях здравоохранения и социальной защиты

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