Месячник ГО: в средней школе села Корткерос теорию безопасного поведения закрепили практикой

08.10.2017   МЧС
Специалисты МЧС России по Коми учили педагогов и школьников быстрой эвакуации, применению огнетушителя и надеванию спасательного жилета

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