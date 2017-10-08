Осенняя пора требует особой бдительности на водоемах Республики Коми

08.10.2017   МЧС
    Советы спасателей для судоводителей: как вести себя на воде во время осеннего ненастья    

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