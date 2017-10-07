Главное управление МЧС России по Коми напоминает! Будьте внимательны при использовании бытовых электроприборов!

07.10.2017   МЧС
Уважаемые владельцы дачных участков! Завершая сезон, не забудьте отключить электроснабжение своего загородного подворья!

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