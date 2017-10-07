День открытых дверей в настоящем защитном сооружении

07.10.2017   МЧС
В дни проведения Месячника гражданской обороны России для всех сыктывкарцев гостеприимно распахнул свои двери музей ГО Республики Коми

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