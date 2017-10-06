Почёт и уважение ветеранам

06.10.2017   МЧС
Огнеборцы Республики Коми поздравляют своих наставников - ветеранов гражданской обороны с 85-летием ГО

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