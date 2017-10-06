В образовательных учреждениях Ухты проходят уроки ГО

06.10.2017   МЧС
Сотрудники МЧС России по Коми проводят занятия, посвященные юбилею гражданской обороны 

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