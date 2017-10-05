Гражданская оборона — умей себя защитить

05.10.2017   МЧС
В Усинске в рамках месячника гражданской обороны сотрудники МЧС России по Коми провели открытые уроки ГО

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien