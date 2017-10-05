Ветераны гражданской обороны Коми приняли участие в эфире праздничной телепрограммы «Рабочий полдень», посвящённой 85-летию гражданской обороны России

05.10.2017   МЧС

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