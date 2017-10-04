В Коми дан старт месячнику гражданской обороны

04.10.2017   МЧС
В рамках всероссийского месячника гражданской обороны сотрудники Главного управления МЧС России по Коми провели занятия в одной из столичных школ

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