В День гражданской обороны — экскурсия в музей ГО

04.10.2017   МЧС
Учащиеся кадетских классов Республики Коми совместно с ветеранами гражданской обороны посетили музей ГО

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien