Поздравление начальника Главного управления МЧС России по Республике Коми Александра Князева с Днем гражданской обороны

04.10.2017   МЧС
Сегодня, 4 октября 2017 года, отмечается 85-летие со дня образования гражданской обороны Российской Федерации

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