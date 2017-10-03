Учебная тренировка по эвакуации. Год гражданской обороны продолжается!

03.10.2017   МЧС
Сотрудники МЧС России по Коми продолжают проводить мероприятия, посвященные юбилею ГО России

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