11-ая пожарно-спасательная часть Сыктывкара – одна из лучших на Северо-Западе

02.10.2017   МЧС
В Санкт-Петербурге подвели итоги смотра-конкурса на звание «Лучшая пожарно-спасательная часть ФПС ГПС»

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