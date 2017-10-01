Хороший улов не повод для риска!

01.10.2017   МЧС
Инспекторы Вуктыльского участка Центра ГИМС МЧС России по Коми провели профилактические беседы с любителями рыбной ловли

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