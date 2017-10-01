В Международный день пожилых людей пополнилась копилка добрых дел

01.10.2017   МЧС
Сотрудники Главного управления МЧС России по Коми подарили труженице тыла, ветерану труда Александре Николаевне Смирновой новый плазменный телевизор

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien