Уважаемы жители республики, позаботьтесь о безопасности ваших близких

01.10.2017   МЧС
Уважаемые земляки, обращаем ваше внимание на простые правила, которые сделают жизнь ваших близких спокойней и безопасней!

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