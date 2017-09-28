В Коми огнеборцы оттачивали навыки по тушению пожара на одном из нефтеперерабатывающих предприятий

28.09.2017   МЧС
Главная цель тренировки – отработать способы и приемы тушения нефти и нефтепродуктов в резервуарном парке при наихудшем развитии пожара

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