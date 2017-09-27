Лучшие газодымозащитники Республики Коми работают в Ухте

27.09.2017   МЧС
В рамках регионального этапа IX Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» выбрали лучшее звено газодымозащитной службы среди подразделений федеральной противопожарной службы

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