Инспекторы ГИМС продолжают профилактическую работу с подрастающим поколением

27.09.2017   МЧС
В селе Кослан Удорского района Коми сотрудники МЧС провели урок безопасности на водных объектах с учащимися школы-интерната № 8

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