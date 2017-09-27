Уступи дорогу пожарному автомобилю

27.09.2017   МЧС
В Ухте сотрудники Госавтоинспекции совместно с огнеборцами 2 отряда федеральной противопожарной службы по Коми и специалистами скорой медицинской помощи провели оперативно-профилактическую акцию «Спецсигнал»

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