Уступи дорогу пожарному автомобилю

В Ухте сотрудники Госавтоинспекции совместно с огнеборцами 2 отряда федеральной противопожарной службы по Коми и специалистами скорой медицинской помощи провели оперативно-профилактическую акцию «Спецсигнал»