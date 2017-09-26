Ребята из Сысольского и Корткеросского районов лучше всех прошли «Школу безопасности»

26.09.2017   МЧС
В Коми завершились XVII республиканские соревнования, приуроченные к Году гражданской обороны России

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