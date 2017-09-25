Проверка знаний от сотрудников МЧС

25.09.2017   МЧС
В селе Кослан инспекторы госпожнадзора провели противопожарный инструктаж с работниками Удорской детско-юношеской спортивной школы

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