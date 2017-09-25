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В Коми определили лучшую команду по спасательному многоборью
25.09.2017
МЧС
В Ухте прошли V открытые республиканские соревнования «СПАС-Коми»
МЧС
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