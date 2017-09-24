Руководители и специалисты единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Республики Коми познакомились с работой Центра управления в кризисных ситуациях

24.09.2017   МЧС

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