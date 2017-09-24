Чтобы детей не коснулась беда

24.09.2017   МЧС
Инспекторы Прилузского участка Центра ГИМС МЧС России по Коми провели урок безопасности для учащихся Калининской средней школы

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