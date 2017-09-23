Инспекторы по маломерным судам Усть-Цилемского участка Центра ГИМС МЧС России по Коми провели очередной профилактический выезд по реке Печора

23.09.2017   МЧС

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