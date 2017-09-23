В Подмосковье завершился фестиваль МЧС России «Мелодии чутких сердец – 2017»

23.09.2017   МЧС
В этом году конкурс проходил в рамках Года гражданской обороны

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