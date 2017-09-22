В Коми участники «Школы безопасности» соревновались в прохождении пожарной эстафеты

22.09.2017   МЧС
В 2017 году соревнования юных спортсменов приурочены к Году гражданской обороны России

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