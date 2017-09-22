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Пожарной охране Республике Коми – 114 лет!
22.09.2017
МЧС
22 сентября 1903 года были утверждены правила об устройстве Усть-Сысольской пожарной команды
МЧС
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